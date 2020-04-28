«Барыс» намерен улучшить предложение Михайлису Об этом сообщает Шайба.kz.

Руководство «Барыса» продолжает работу по сохранению нападающего Никиты Михайлиса.

Согласно источнику, казахстанский клуб готов предложить игроку улучшенный контракт, рассчитанный на два сезона.

Отмечается, что с 1 мая хоккеист станет ограниченно свободным агентом и сможет перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия.

Добавим, что в минувшем сезоне 24-летний форвард отыграл 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка. В пяти матчах плей-офф он отдал один голевой пас.