Кравец продлил контракт с «Витязем» 56-летний тренер продолжит работу в подмосковном клубе в следующем сезоне.

Официальный сайт ХК «Витязь» сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Михаилом Кравцом. Новое соглашение рассчитано на один год.

«Я очень рад продолжить работу в подмосковном клубе, – заявил Кравец. – Все знали, что подписание нового контракта было лишь делом времени. Решение было давно согласовано между мной и клубом. Из-за объявления изоляции возникли технические сложности, и теперь они позади. Будем строить новую команду, конечно, сохранив костяк, и побеждать!»

Бывший тренер «СКА-Нева» Кравец возглавил «Витязь» в прошлом году. В регулярном чемпионате подмосковная команда заняла седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах уступила СКА (0:4).