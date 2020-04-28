Попов и Глинкин покинули «Трактор» Оба нападающих – воспитанники челябинского клуба.

Официальный сайт клуба КХЛ «Трактор» объявил о том, что 31-летние форварды Андрей Попов и Антон Глинкин покидают челябинскую команду.

Оба игрока – члены клуба Юрия Шумакова, куда входят рекордсмены «Трактора» по количеству матчей. Попов также является членом клуба Валерия Белоусова, составленного из хоккеистов, забросивших сто и более шайб за «Трактор». В сезоне 2014/15 болельщики признали его лучшим игроком клуба, а Глинкин получил этот приз годом ранее – по итогам сезона 2013/14. С челябинской командой они выигрывали серебряные и бронзовые медали Кубка Гагарина, а также Кубок Континента.

Попов сыграл за «Трактор» 629 матчей, набрав 220 очков (115 заброшенных шайб +105 результативных передач). В активе Глинкина 556 игр и 235 очков (81+154).

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 челябинская команда заняла предпоследние 11-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.