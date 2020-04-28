«Витязь» продлил контракт с капитаном команды Семиным Новое соглашение 36-летнего форварда рассчитано на один сезон.

Александр Семин продлил соглашение с «Витязем» до 30 апреля 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Семин выступает за команду из Подольска с 2018 года, и стал лучшим бомбардиром «Витязя» в регулярном чемпионате сезона-2019/20, набрав в 50 матчах 38 очков (18+20).

В регулярном чемпионате подмосковная команда заняла седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах уступила СКА (0:4).

Ранее Семин он играл в КХЛ за нижегородское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург», а также в выступал в НХЛ за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль».