«Чикаго» уволил президента Макдону

«Нам было тяжело принять это решение, но мы считаем его правильным для команды и болельщиков в долгосрочной перспективе», - рассказал председатель правления «Блэкхокс» Роки Виртц, который теперь будет временно исполняющим обязанности президента.
Добавим, что стал президентом «Блэкхокс» в 2007 году, за это время «Чикаго» трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 годы).
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