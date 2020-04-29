«Чикаго» уволил президента Макдону В понедельник «Чикаго» уволил с должности президента Джона Макдону.

«Нам было тяжело принять это решение, но мы считаем его правильным для команды и болельщиков в долгосрочной перспективе», - рассказал председатель правления «Блэкхокс» Роки Виртц, который теперь будет временно исполняющим обязанности президента.

Добавим, что стал президентом «Блэкхокс» в 2007 году, за это время «Чикаго» трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 годы).