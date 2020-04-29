Михаил Грабовский: Необходимо понимать, для чего нам нужно «Динамо» в КХЛ

«В КХЛ команда нам, конечно, нужна, это сто процентов. Просто необходимо понимать, для чего она нам в лиге, какого результата мы ждем.
Если хотим бороться не только за плей-офф, но и в плей-офф конкурировать с командами калибра ЦСКА, нужен принципиально иной бюджет. Делаем ставку на наигрывание своих – надо быть готовым к соответствующему результату.
Есть, правда, и третий путь. Примерно тот, по которому шли во время предыдущего пришествия в «Динамо» Вудкрофта. Когда были подходящего уровня легионеры и заметно лучший результат», - приводит слова Грабовского «Прессбол».
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Динамо», набрав 39 очков в 62 встречах регулярного чемпионата, заняло последнее место в лиге.
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