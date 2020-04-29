Петров и Педан продлили контракты с «Ак Барсом» Оба хоккеиста остаются в казанской команде еще на один сезон.

Официальный сайт «Ак Барса» сообщил о продлении контрактов с двумя хоккеистами – 26 летним защитником Андреем Педаном и 30-летним нападающим Кириллом Петровым. Оба соглашения рассчитаны до конца сезона-2020/21.

Педан перешел в «Ак Барс» в 2018 году. Ранее он выступал в АХЛ «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», фарм-клуб «Питтсбурга». В прошлом сезоне Андрей сыграл в КХЛ 41 матч, набрав 17 очков (6+11) при показателе полезности +19.

Петров вернулся в «Ак Барс» в прошлом году после расставания с «Авангардом». В активе форварда 32 очка (13+19) в 56 матчах сезона-2019/20.