Сезон в НХЛ собираются возобновить 1 июля В регулярном чемпионате каждая команда сыграет 76 матчей, а не 82.

Руководство Национальной хоккейной лиги разослало командам план возобновления сезона-2019/20. Владельцы клубов уже одобрили предложенный вариант, однако его необходимо согласовать с профсоюзом хоккеистов.

15 мая хоккеисты получат разрешение проводить тренировки небольшими группами, сообщает Чемпионат.com

1 июня будут на три недели открыты тренировочные лагеря.

21 июня команды отправятся в один из четырех городов, где будут проходить матчи. Возможно проведение спаррингов перед возобновлением соревнований.

На 1 июля намечен рестарт регулярного чемпионата. Команды каждого из четырех дивизионов будут играть в одном городе без зрителей. В итоге каждый клуб проведет в регулярном чемпионате 76 матчей, а не 82.

21 июля планируют начать плей-офф в обычном формате. К финалам конференций лига надеется получить разрешение заполнять арены наполовину. Розыгрыш Кубка Стэнли должен быть завершен в конце сентября.

Следующий сезон начнется в декабре, а тренировочные лагеря откроют в ноябре.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы в соревнованиях клубы успели провести от 68 до 71 матча.