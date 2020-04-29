ЦСКА инициировал голосование по поводу повышения потолка зарплат в КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2020 21:10ХоккейШарафудинов Виктор

ЦСКА инициировал голосование по поводу повышения потолка зарплат в КХЛ

Итоги должны быть подведены завтра 30 апреля.

Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги выступают против повышения потолка зарплат. 25 апреля совет директоров КХЛ начал заочное голосование по вопросу увеличения общей суммы окладов с 900 миллионов рублей до 1,3 миллиарда. Решение по этому вопросу будет принято в четверг 30 апреля.

Источники РБК, близкие к совету директоров КХЛ и руководству лиги, заявили, что инициатором повышения верхнего предела потолка зарплат выступил президент ЦСКА Игорь Есмантович. Он – один из членов совета директоров КХЛ, имеющих право выносить на голосование тот или иной вопрос.

1 апреля Есмантович направил в КХЛ письмо, в котором попросил рассмотреть увеличение потолка зарплат до 1,3 млрд руб.

В пресс-службе ЦСКА отказались давать комментарии до окончания совета директоров.

Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дезинфекция боксеров и ринг-гёрлз в масках. Коронавирусный сюр в Никарагуа В Манагуа прошел вечер бокса. Эти восемь боев запомнятся надолго. 26.04.2020 16:00 Бокс Сергеев Иван
Как будет доигран футбольный сезон в России. Алаев, Прядкин и Ефремов все объяснили  Генсек РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин и глава ФНЛ Игорь Ефремов расставили почти все точки над «i» в вопросе завершения чемпионата и Кубка страны-2019/20.  28.04.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия
Клубы КХЛ, не нужны вам сотни тысяч долларов от НХЛ, отдайте их детским тренерам Никто не заметил, как российские клубы в ответ на мои скандальные разоблачения вновь нагло всей стране бросили: бесконтрольно деньги из госбюджета сосали, сосем и сосать будем! 29.04.2020 19:48 Хоккей Славин Виталий
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Бомж отжимался по своей воле. А ты, Кузнецов, – чёрт!» Фанаты проклинают хейтера Хабиба Отповедь бойца ММА по поводу опубликованного им ранее клипа, высмеивающего Нурмагомедова, вызвала гнев поклонников чемпиона UFC. 26.04.2020 12:00 ММА Сергеев Иван
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
21:27 Хоккей «Торпедо» продлило контракт с Немировски
21:10 Хоккей ЦСКА инициировал голосование по поводу повышения потолка зарплат в КХЛ
21:02 Футбол Андрей Аршавин: Если сезон не возобновят, «Зенит» будет неполноценным чемпионом
20:59 Хоккей Сезон в НХЛ собираются возобновить 1 июля
20:49 Футбол Андрей Аршавин: Не понимаю, как игроки будут соблюдать социальную дистанцию во время матчей
20:40 Паралимпиада Паралимпийский чемпион Шилов: Мы не любим, когда к нам относятся как к неполноценным
20:29 Футбол Алиев рассказал, как проиграл в казино 100 тысяч долларов за одну ночь
19:55 Футбол «Динамо-Брест» вышло в финал Кубка Белоруссии, несмотря на поражение от «Шахтера» в ответном матче
19:36 Хоккей Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
19:24 Футбол Собрание клубов РПЛ по поводу возобновления сезона перенесено с 30 апреля на неопределенный срок
19:23 Футбол Нобель Арустамян: Чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал «Спартак»
19:10 Гольф Знаменитый американский гольфист извинился за призывы пить русскую водку во время пандемии
18:59 Футбол 21-летний бразильский футболист погиб от удара электричеством, запуская воздушного змея
18:49 Футбол Тер Штеген требует от «Барселоны» зарплату в 18 миллионов евро за сезон
18:29 Тяжелая атлетика Чемпионат России перенесут с июня на осень из-за пандемии коронавируса
18:19 Фигурное катание Тарасова попросила руководство страны разрешить фигуристам тренироваться на льду
17:50 Хоккей Петров и Педан продлили контракты с «Ак Барсом»
17:36 Футбол Наингголан и Перишич могут вернуться в «Интер»
17:22 Футбол Италия может досрочно завершить футбольный сезон по примеру Франции
17:15 Футбол Два бывших футболиста сборной Украины готовы провести прощальный матч в России «с медведями»
Расследование "НИ": зачем директора школ попросили снизить им оклад и лишить премий
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Как предприятия Нижнего Тагила проверяют сотрудников на коронавирус
Стало известно, когда на Ставрополье снимут ограничения из-за коронавируса
Роспотребнадзор: вторая волна коронавируса в Белгородской области будет в сентябре
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика