ЦСКА инициировал голосование по поводу повышения потолка зарплат в КХЛ Итоги должны быть подведены завтра 30 апреля.

Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги выступают против повышения потолка зарплат. 25 апреля совет директоров КХЛ начал заочное голосование по вопросу увеличения общей суммы окладов с 900 миллионов рублей до 1,3 миллиарда. Решение по этому вопросу будет принято в четверг 30 апреля.

Источники РБК, близкие к совету директоров КХЛ и руководству лиги, заявили, что инициатором повышения верхнего предела потолка зарплат выступил президент ЦСКА Игорь Есмантович. Он – один из членов совета директоров КХЛ, имеющих право выносить на голосование тот или иной вопрос.

1 апреля Есмантович направил в КХЛ письмо, в котором попросил рассмотреть увеличение потолка зарплат до 1,3 млрд руб.

В пресс-службе ЦСКА отказались давать комментарии до окончания совета директоров.