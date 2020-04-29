«Торпедо» продлило контракт с Немировски Канадец работает с нижегородцами с мая 2018 года.

Хоккейный клуб «Торпедо» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером Дэвидом Немировски.

43-летний канадец подписал новое соглашение до конца сезона-2020/21.

Немировски возглавил «Торпедо» в мае 2018 году и дважды подряд выводил команду в плей-офф.

«Мы рады, что удалось договориться по условиям нового контракта и продолжить сотрудничество с Дэвидом Немировски, – заявил генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов. – Это молодой, целеустремленный и амбициозный тренер, который за два сезона, проведенных в «Торпедо», приучил всех нас к яркой атакующей игре, обилию заброшенных шайб. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф, и мы верим, что «Торпедо» останется в числе тех команд, которые весной будут бороться за Кубок Гагарина.

Разумеется, есть аспекты, над которыми нужно работать, и шероховатости, которые необходимо исправлять для достижения большей стабильности на турнирной дистанции. Однако выбранный нами вектор движения и поддержка болельщиков подсказывают, что мы находимся на правильном пути. С нетерпением ждем нового сезона».

Немировски заявил, что рад работать в Нижнем Новгороде:

«Здесь я – как дома и чувствую, что хотел бы еще тренировать здесь, расти вместе с командой как специалист и делать так, чтобы команда росла вместе со мной. За два года совместными усилиями было сделано очень многое, и хочется продолжать двигаться по намеченному пути.

Впереди нас ждет большая работа. Мы находимся на связи с руководством клуба. Решаем вопросы относительно комплектования состава, общаемся с самими хоккеистами. Держим в голове различные планы предсезонной подготовки, консультируясь при этом с КХЛ. Сейчас очень трудно предсказать, как будет складываться эпидемиологическая обстановка. Поэтому мы с тренерским штабом прописали самые различные варианты, включающие в себя не только планы «а» и «б», но и множество других букв алфавита. В любом случае, мы готовы к различным сценариям».

В обоих сезонах под руководством Немировски «Торпедо» вылетало в первом раунде Кубка Гагарина. В прошлом году нижегородцы уступили «Барысу» в семи матчах (3:4), а марте нынешнего, уже выступая в Западной конференции, а не в Восточной, команда проиграла ЦСКА в четырех матчах (0:4).