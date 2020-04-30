Определен полный состав тренерского штаба «Северстали»

В новом сезоне «Северсталью» будет руководить российский специалист Андрей Разин.
Отмечается, что Евгений Михалкевич и Андрей Карпин сохранили свои посты и продолжат помогать главному тренеру.
Другой специалист – Александр Гольц покидает команду. При этом уточняется, что в клуб прибудут еще три тренера: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.
Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ череповецкий клуб занял 10-е место в таблице «Запада».
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