Определен полный состав тренерского штаба «Северстали» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В новом сезоне «Северсталью» будет руководить российский специалист Андрей Разин.

Отмечается, что Евгений Михалкевич и Андрей Карпин сохранили свои посты и продолжат помогать главному тренеру.

Другой специалист – Александр Гольц покидает команду. При этом уточняется, что в клуб прибудут еще три тренера: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ череповецкий клуб занял 10-е место в таблице «Запада».