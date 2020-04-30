Шведский защитник Киннвалль стал игроком «Калгари» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Шведский хоккеист Юханнес Киннвалль продолжит карьеру в НХЛ.

Сегодня, 30 апреля он подписал соглашение с «Калгари», которое вступает в силу по окончании сезона-2020/21.

В данный момент 22-летний игрок выступает за швейцарский клуб «ХВ-71». В его активе 51 матч и 40 (11 + 29) очков.

Что касается «Калгари», то в текущем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса, «Флэймз» занимают седьмое место в таблице «Запада», набрав 79 очков.