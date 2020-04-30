Зарипов – о продлении контракта с «Ак Барсом: Я не выдвигал безумных условий - Советский спорт
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30 апреля 2020 11:31ХоккейГичунцев Артур

Зарипов – о продлении контракта с «Ак Барсом: Я не выдвигал безумных условий

В составе казанского клуба нападающий три раза выигрывал Кубок Гагарина.

Российский форвард Данис Зарипов поделился эмоциями после продления контракта с «Ак Барсом». Напомним, его соглашение рассчитано до конца сезона- 2020/21.

«Очень рад, что мы заключили контракт, я приложу все усилия, чтобы помочь клубу в достижении главной цели – победе в Кубке Гагарина.

Не скажу, что переговоры были быстрыми и простыми, но мы пришли к соглашению. Я не выдвигал никаких безумных условий, прекрасно понимая обстановку в лиге и ситуацию с введением потолка зарплат. Он может ограничивать во многом, но не в желании стать чемпионом с родным клубом!

Главным для меня было, повторюсь, продолжить играть в нашем сложившемся коллективе и достичь нашей общей цели, подарить радость городу и республике, и уже потом думать о завершении карьеры в «Ак Барсе».

Теперь мы все должны проявить терпение и самодисциплину, чтобы ситуация с пандемией поскорее завершилась, и мы смогли вернуться к нашей нормальной жизни, в том числе, начать играть в хоккей при полных трибунах», – сказал Зарипов клубной пресс-службе.

Добавим, что в минувшем сезоне 39-летний форвард провел 52 матча и набрал 27 очков (13+14) при показателе полезности «+2».

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