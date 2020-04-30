Бородкин, выступавший за «Трактор» с 2013 года, покинул клуб

Челябинский «Трактор» не стал продлевать трудовое соглашение с российским защитником Артемом Бородкиным.
«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Артема Бородкина за его вклад и многолетний труд, а также высокий профессионализм, желаем здоровья, удачи на льду и за его пределами!» – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 28-летний хоккеист начал выступать за «Трактор» в 2013 году. На данный момент в его активе 397 матчей и 48 (15+33) очков.
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