Голкипер «Салавата» Метсола признан бесценным игроком минувшего сезона - Советский спорт
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30 апреля 2020 13:46ХоккейГичунцев Артур

Голкипер «Салавата» Метсола признан бесценным игроком минувшего сезона

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола получил звание бесценного игрока в сезоне-2019/20.

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Публикация от КХЛ (@khl)

Отмечается, что 31-летний хоккеист опередил в голосовании нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева (бесценный игрок дивизиона Боброва), капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова (бесценный игрок дивизиона Харламова) и форварда ЦСКА Кирилла Капризова (бесценный игрок дивизиона Тарасова).

В минувшем сезоне финский голкипер отыграл за уфимский клуб 57 матчей и семь раз оставлял ворота «сухими».

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