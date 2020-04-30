Голкипер «Салавата» Метсола признан бесценным игроком минувшего сезона Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола получил звание бесценного игрока в сезоне-2019/20.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КХЛ (@khl) 30 Апр 2020 в 2:03 PDT

Отмечается, что 31-летний хоккеист опередил в голосовании нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева (бесценный игрок дивизиона Боброва), капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова (бесценный игрок дивизиона Харламова) и форварда ЦСКА Кирилла Капризова (бесценный игрок дивизиона Тарасова).

В минувшем сезоне финский голкипер отыграл за уфимский клуб 57 матчей и семь раз оставлял ворота «сухими».