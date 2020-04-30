«Салават Юлаев» продлил контракт с Хохряковым Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский форвард Петр Хохряков продолжит выступления за «Салават Юлаев».

Сегодня, 30 апреля он подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное на два года. О других деталях сделки не уточняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat) 30 Апр 2020 в 3:21 PDT

Напомним, 30-летний игрок выступает за команду из Уфы с 2018 года.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ нападающий провел 45 матчей, набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «0». В плей-офф хоккеист набрал 3 (0+3) очка.