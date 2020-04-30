Овечкин признан лучшим левым форвардом в истории НХЛ

Рейтинг сильнейших левых нападающих опубликован на официальном сайте НХЛ. Топ-16 сформирован на основе голосования ведущих авторов сайта лиги. Помимо Овечкина, в список попал еще один представитель России - одноклубник Александра Великого по «Вашингтону» Илья Ковальчук, расположившийся на 12-й строчке. Вот полные результаты голосования:
1. Александр Овечкин (205 очков от экспертов НХЛ)
2. Люк Робитайл (185)
3. Брэндан Шенахэн (168)
4. Бобби Халл (153)
5. Мишель Гуле (140)
6. Дэйв Андрейчак (124)
7. Пол Кария (95)
8. Кейт Ткачак (86)
9. Фрэнк Маховлич (74)
10. Даниэль Седин (68)
11. Джонни Бьюсик (67)
12. Илья Ковальчук (54)
13. Стив Шатт (50)
14. Билл Барбер (33)
15. Джон Леклер (32)
16. Боб Гэйни (30)
Напомним, что ранее НХЛ составила рейтинги сильнейших центрфорвардов, защитников и вратарей. Их возглавили соответственно Уэйн Гретцки, Бобби Орр и Мартин Бродо.
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