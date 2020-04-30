Ламса стал новым главным тренером «Салавата Юлаева» Финский специалист работает в штабе уфимской команды с 2017 года.

Новым главным тренером «Салавата Юлаева» стал 40-летний финн Томас Ламса, который работает в тренерском штабе команды с лета 2017 года. Контракт заключен на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Уфы.

Напомним, что сегодня «Салават» объявил о том, что должность главного тренера команды покинул Николай Цулыгин, возглавлявший команду в течение двух последних сезонов. 44-летний россиянин останется в клубе и продолжит работу в тренерском штабе.

«Работать в «Салавате» в качестве главного тренера – это большая честь для меня, – заявил Ламса. – Я принимаю это, несомненно, как вызов, но, думаю, я к этому готов. Это было легкое решение. Уфа отличный город, а «Салават Юлаев» большой клуб с невероятными болельщиками.

У меня есть своя философия хоккея, которую мне бы хотелось привнести в игру. В тоже время, мы вместе с тренерским штабом будем обсуждать игру и принимать решения сообща.

В прошлом сезоне регулярку мы сыграли неоднозначно – у нас были взлеты и падения. Но в серии плей-офф против омского «Авангарда» команда показала свой лучший хоккей. Обидно, что мы не сразились с «Ак Барсом».

Ламса в прошлом работал в чемпионате Финляндии с «Йокеритом» и «Пеликанс». Юношеская сборная Финляндии под его руководством в 2012 году выиграла золотые медали на зимних юношеских Олимпийских играх в Инсбруке.

Цулыгин был главным тренером «Салавата» в двух предыдущих сезонах. В 2019 году команда дошла до финала Восточной конференции, где уступила «Авангарду» (2:4), однако нынешней весной уфимцы взяли реванш у клуба из Омска, добившись победы в первом раунде плей-офф (4:2). Сезон в КХЛ был завершен досрочно, и «Салават» не смог сыграть с «Ак Барсом» во втором круге Кубка Гагарина.