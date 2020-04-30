МХЛ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса

Официальный сайт Молодежной хоккейной лиги опубликовал заявление о том, что сезон МХЛ завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Вот, что сказано в сообщении:
«В период приостановки чемпионата в апреле Лига провела консультации со всеми заинтересованными сторонами о возможных вариантах дальнейшего розыгрыша Кубка Харламова, обсуждались вопросы, связанные с юридическими, организационными, логистическими и финансовыми моментами.
Проведение матчей плей-офф в летнее время негативно повлияет на подготовку к новому сезону как команд-претендентов на Кубок Харламова, так и на остальные клубы.
Распределение мест по итогам чемпионата МХЛ 2019/20 будет объявлено лигой позднее».
В четвертьфиналах Кубка Харламова должны были сыграть «СКА-1946» – «Динамо» (Санкт-Петербург), «Локо» – «Красная Армия», «Толпар» – «Белые Медведи» и «Омские Ястребы» – «Ирбис».
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Последнее сытое межсезонье. Доведет ли коронавирус наш хоккей до «Большой Шестерки»-2 30 апреля в КХЛ де-факто завершается сезон-2019/20. Впереди – тревожное и непредсказуемое для спорта время. 30.04.2020 00:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий «Мне не нужен Овечкин и Вася Пупкин! Дайте мне Грэтцки и Уынна». Репортаж с планерки в «Совспорте» Обозреватель «Совспорта» вспоминает забавный эпизод, героем которого стал Ови. 30.04.2020 15:00 Хоккей Домрачев Владислав И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток провести турнир в конце года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев «Дать этим футбольным профи по 7500 рублей в месяц – как всем, кто потерял работу» В Приморье провели опрос по поводу решения губернатора края прекратить господдержку профессиональных клубов. Результаты весьма показательны. 30.04.2020 19:00 Футбол Кузнецов Дмитрий «Салават» возглавил «повар». Чем он лучше Козлова? Клуб из Уфы определился с главным тренером. Николай Цулыгин уступил кресло финну Томи Ламсе, его помощником станет Виктор Козлов, работавший в «Магнитке». 30.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев