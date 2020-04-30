МХЛ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса В Кубке Харламова удалось провести лишь первый раунд.

Официальный сайт Молодежной хоккейной лиги опубликовал заявление о том, что сезон МХЛ завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Вот, что сказано в сообщении:

«В период приостановки чемпионата в апреле Лига провела консультации со всеми заинтересованными сторонами о возможных вариантах дальнейшего розыгрыша Кубка Харламова, обсуждались вопросы, связанные с юридическими, организационными, логистическими и финансовыми моментами.

Проведение матчей плей-офф в летнее время негативно повлияет на подготовку к новому сезону как команд-претендентов на Кубок Харламова, так и на остальные клубы.

Распределение мест по итогам чемпионата МХЛ 2019/20 будет объявлено лигой позднее».

В четвертьфиналах Кубка Харламова должны были сыграть «СКА-1946» – «Динамо» (Санкт-Петербург), «Локо» – «Красная Армия», «Толпар» – «Белые Медведи» и «Омские Ястребы» – «Ирбис».