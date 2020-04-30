Клубы КХЛ проголосовали за сохранение потолка зарплат в 900 миллионов рублей Предложение ЦСКА увеличить лимит до 1,3 миллиарда не прошло.

Официальный сайт КХХ сообщает о том, что сегодня 30 апреля завершилось заочное голосование членов совета директоров лиги по вопросу об увеличении начиная с сезона 2020/20, установленного предельного размера потолка заработных плат хоккеистов до 1,3 млрд. рублей.

Подавляющим большинством голосов принято решение оставить в силе положения статьи 50 правового регламента КХЛ, предусматривающие введение жесткого потолка заработных плат в сезоне 2020/21 в размере 900 миллионов рублей.

«Решение оставить в силе предельный размер потолка заработных плат полностью соответствует утвержденной советом директоров стратегии развития лиги, – сказано в заявлении КХЛ. – Одним из ее ключевых направлений является повышение спортивной конкуренции, возможной лишь в условиях относительно равных финансовых возможностей клубов и, соответственно, более равномерного распределения сильных игроков между командами».

Голосование по вопросу увеличения лимита до 1,3 миллиардов рублей инициировал президент московского ЦСКА Игорь Есимович, входящий в совет директоров КХЛ.