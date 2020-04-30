Знарок и Балдерис были включены в символическую сборную Латвии всех времен

ИИХФ на своем официальном сайте представила состав символической сборной Латвии всех времен.
Место в воротах досталось Артуру Ирбе, который выступал как за сборную СССР, так и за команду Латвии. Он принял участие в десяти чемпионатах мира и двух Олимпиадах.
Пару защитников составили выступавшие в НХЛ Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш.
В лучшую латвийскую тройку нападения попали Хельмут Балдерис, Сергей Жолток и Олег Знарок.
Балдерис трижды становился чемпионом мира в составе сборной СССР и был включен в Зал славы ИИХФ. Жолток и Знарок, отыграли за Латвию на трех чемпионатах мира каждый.
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