В «Салавате Юлаеве» объяснили замену главного тренера - Советский спорт
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30 апреля 2020 22:15ХоккейШарафудинов Виктор

В «Салавате Юлаеве» объяснили замену главного тренера

Вместо Николая Цулыгина команду возглавил финн Томас Ламса.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов объяснил, почему было принято решение о перестановке в тренерском штабе.

Сегодня Николай Цулыгин, под чьим руководством команда дважды выходила в плей-офф в двух предыдущих сезонах, покинул должность главного тренера, и его место занял бывший ассистент Томас Ламса.

«Мы очень благодарны Николаю Леонидовичу за его работу, он сделал очень много для нашего клуба, – заявил Курносов в интервью «РИА Новости». – Поэтому мы сохраняем его в тренерском штабе. Мы смотрели за Томи три года и думаем, что у него есть определенный потенциал, который нам поможет двигаться дальше.

Мы не говорим, что Цулыгин работал плохо, напротив, он работал очень хорошо. Но есть определенные моменты, из-за которых было принято решение сделать перестановки в тренерском штабе. Руководство клуба и мы считаем, что от этих перестановок клуб станет сильнее.

Это было непростое решение, в том числе лично для меня. Я очень близко общаюсь с Николаем Леонидовичем.

Надеемся, что, оставшись в новом тренерском штабе, он привнесет все то хорошее, что он может привнести. И, наоборот, возьмет то хорошее, что может дать ему тренерский состав».

Ламса работает в штабе «Салавата Юлаева» с лета 2017 года.

Цулыгин был главным тренером уфимской команды в двух предыдущих сезонах. В 2019 году «Салават» дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Авангарду» (2:4), однако нынешней весной уфимцы взяли реванш у клуба из Омска, добившись победы в первом раунде плей-офф (4:2). Сезон в КХЛ был завершен досрочно, и «Салават» не смог сыграть с «Ак Барсом» во втором круге Кубка Гагарина.

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