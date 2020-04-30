Источник: Зарплата Зарипова в «Ак Барсе» составит 60 миллионов рублей за сезон 39-летний нападающий остался в казанской команде до 30 апреля следующего года.

В сезоне-2020/21 Данис Зарипов заработает в «Ак Барсе» 60 миллионов рублей.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

О заключении нового контракта с 39-летним нападающим казанский клуб сообщил 29 апреля, не раскрыв финансовую сторону сделки.

Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он трижды завоевывал трофей в составе «Ак Барса» в 2009, 2010 и 2018 годах, а также два раза становился чемпионом КХЛ в магнитогорском «Металлурге» (в 2014-м и 2016-м).

В минувшем сезоне форвард набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах при показателе полезности +2.