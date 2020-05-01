«Автомобилист» расстался с девятью хоккеистами - Советский спорт
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01 мая 2020 00:02ХоккейШарафудинов Виктор

«Автомобилист» расстался с девятью хоккеистами

Среди прочих команду покинул Найджел Доус.

Официальный сайт «Автомобилиста» объявил о расставании с девятью хоккеистами.

Команду из Екатеринбурга покинули защитники Рафаэль Батыршин, Николай Стасенко, Ефим Гуркин, нападающие Найджел Доус, Виталий Попов, Александр Кучерявенко, Артем Гареев, а также хоккеисты «молодежки» Семен Мирочников и Максим Седов.

Вдобавок клуб расстался с ассистентом главного тренера основной команды Константин Шафранов и главным тренером молодежной команды Виталием Соловьев.

Самыми полезным из хоккеистов, которые покинули Екатеринбург, был 35-летний форвард Найджел Доус. Канадец, который выступает за сборную Казахстана за два сезона набрав 125 очков (50+75) в 132 матчах.

В сезоне-2019/20 «Автомобилист» по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда уступила «Сибири» в пяти матчах (1:4).

По итогам сезона команда покинул главный тренер Андрей Мартемьянов. Его преемником стал канадец Билл Питерс, который в ноябре прошлого года был уволен из «Калгари Флэймз» из-за расистского скандала.

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