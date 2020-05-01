Иван Проворов: Тренируюсь по пять часов в день. Это позволяет отвлечься от тяжелых мыслей - Советский спорт
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01 мая 2020 08:31ХоккейГичунцев Артур

Иван Проворов: Тренируюсь по пять часов в день. Это позволяет отвлечься от тяжелых мыслей

В текущем сезоне российский хоккеист отыграл 69 матчей и набрал 37 (12+25) очков.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов рассказал, как поддерживает форму во время карантина, а также поделился информацией о планах НХЛ по возобновлению сезона.

«Занимаюсь в зале, поддерживаю форму и просто тусуюсь со своей приемной хоккейной семьей. К счастью, у меня даже есть возможность покататься на катке рядом с городом. Это совсем небольшой частный каток, размером максимум с теннисный корт. Для полноценных тренировок он не подходит, но зато я катаюсь там совершенно один, так что все правила социального дистанцирования соблюдаю. Примерно полдня уделяю тренировкам, а остальные полдня – моим приемным братьям и сестрам.

Судя по информации, которая до нас доносится, нас сперва ждет тренировочный лагерь, так что у всех будет достаточно времени набрать форму и подтянуться к примерно одинаковому уровню. То, что я делаю сейчас – это скорее что-то среднее между привычными тренировками во время сезона и в межсезонье. Летом ведь речь обычно идет о 10 неделях ада, по 10-11 часов в день. Я сейчас работаю меньше, часов по пять-шесть. Это позволяет отвлечься от тяжелых мыслей о том, что все остановлено. Но, надеюсь, позволит мне быстро включиться в ритм, когда мы все-таки сможем вернуться к нормальной жизни», – цитирует Проворова официальный сайт НХЛ.

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