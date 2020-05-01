Бурмистров и Арзамасцев покинули «Салават Юлаев» - Советский спорт
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01 мая 2020 10:11ХоккейГичунцев Артур

Бурмистров и Арзамасцев покинули «Салават Юлаев»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российские хоккеисты Захар Арзамасцев и Александр Бурмистров покинули «Салават Юлаев» в связи с истечением контрактов.

Защитник Арзамасцев провел за уфимский клуб 324 матча, набрал 82 (34+48) очков при показателе полезности «+10» и 86 штрафных минутах.

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Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)

Что касается Бурмистрова, то нападающий 79 отыграл матчей, набрав 33 (10+23) очка и заработав показатель полезности «-6».

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Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)

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