Бурмистров и Арзамасцев покинули «Салават Юлаев»

Российские хоккеисты Захар Арзамасцев и Александр Бурмистров покинули «Салават Юлаев» в связи с истечением контрактов.
Защитник Арзамасцев провел за уфимский клуб 324 матча, набрал 82 (34+48) очков при показателе полезности «+10» и 86 штрафных минутах.
Что касается Бурмистрова, то нападающий 79 отыграл матчей, набрав 33 (10+23) очка и заработав показатель полезности «-6».
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