Бурмистров и Арзамасцев покинули «Салават Юлаев» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российские хоккеисты Захар Арзамасцев и Александр Бурмистров покинули «Салават Юлаев» в связи с истечением контрактов.

Защитник Арзамасцев провел за уфимский клуб 324 матча, набрал 82 (34+48) очков при показателе полезности «+10» и 86 штрафных минутах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat) 30 Апр 2020 в 11:38 PDT

Что касается Бурмистрова, то нападающий 79 отыграл матчей, набрав 33 (10+23) очка и заработав показатель полезности «-6».