«Трактор» объявил об уходе Калинина - Советский спорт
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01 мая 2020 10:57ХоккейГичунцев Артур

«Трактор» объявил об уходе Калинина

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Дмитрий Калинин покинул «Трактор».

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Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor)

Напомним, 39-летний хоккеист вернулся в команду из Челябинска перед стартом минувшего сезона.

Он выступал в качестве капитана и провел 45 матчей, набрав 10 (4+6) очков.

«Хоккейный клуб благодарит Дмитрия Калинина за его высочайший профессионализм, желает здоровья и удачи в дальнейшем!» – говорится в сообщении клуба.

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