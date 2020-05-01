«Трактор» объявил об уходе Калинина Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Дмитрий Калинин покинул «Трактор».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor) 30 Апр 2020 в 10:21 PDT

Напомним, 39-летний хоккеист вернулся в команду из Челябинска перед стартом минувшего сезона.

Он выступал в качестве капитана и провел 45 матчей, набрав 10 (4+6) очков.

«Хоккейный клуб благодарит Дмитрия Калинина за его высочайший профессионализм, желает здоровья и удачи в дальнейшем!» – говорится в сообщении клуба.