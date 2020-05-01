«Витязь» не стал продлевать контракт с лучшим бомбардиром команды Макеевым Хоккеист защищал цвета команды с 2013 года.

Российский форвард Алексей Макеев покинул подмосковный «Витязь» по истечении контракта. Об этом информирует клубная пресс-служба.

«Успеха, Алексей! Ну а молодым есть на кого равняться и обгонять!», – говорится в сообщении «Витязя».

28-летний нападающий – лучший бомбардир и снайпер в истории команды. На его счету 393 матча и 193 (90+103) очка.

В минувшем сезоне он провел 64 матча и набрал 39 (15+24) очков.

Ранее сообщалось, что Макеев ведет переговоры с екатеринбургским «Автомобилистом».