Агент Артюхина: Евгений останется в «Витязе» Ранее он выступал за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту». В России – в составе московских ЦСКА и «Динамо».

Российский форвард Евгений Артюхин продолжит выступления за «Витязь». Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

«Предварительная договоренность с «Витязем» о новом контракте на один год есть. Евгений останется в «Витязе», – цитирует агента ТАСС.

Напомним, 37-летний Артюхин перебрался в подмосковный клуб перед стартом минувшего сезона. В его активе 34 матча и 4 (1+3) очка.