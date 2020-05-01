Агент Артюхина: Евгений останется в «Витязе»

Российский форвард Евгений Артюхин продолжит выступления за «Витязь». Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев.
«Предварительная договоренность с «Витязем» о новом контракте на один год есть. Евгений останется в «Витязе», – цитирует агента ТАСС.
Напомним, 37-летний Артюхин перебрался в подмосковный клуб перед стартом минувшего сезона. В его активе 34 матча и 4 (1+3) очка.
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