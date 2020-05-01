СМИ: Экс-форвард «Спартака» Даугавиньш станет игроком «Витязя» - Советский спорт
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01 мая 2020 13:30ХоккейГичунцев Артур

СМИ: Экс-форвард «Спартака» Даугавиньш станет игроком «Витязя»

Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Латвийский нападающий Каспарс Даугавиньш подпишет контракт с подмосковным «Витязем».

В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал за московский «Спартак». В его активе 59 матчей в «регулярке» и 40 (19+21) очков при показателе полезности +10.

Ранее столичный клуб сообщил, что не будет продлевать соглашение с игроком.

Добавим, что в КХЛ он также играл за за рижское «Динамо», московское «Динамо» и «Торпедо».

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