СМИ: Экс-форвард «Спартака» Даугавиньш станет игроком «Витязя» Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Латвийский нападающий Каспарс Даугавиньш подпишет контракт с подмосковным «Витязем».

В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал за московский «Спартак». В его активе 59 матчей в «регулярке» и 40 (19+21) очков при показателе полезности +10.

Ранее столичный клуб сообщил, что не будет продлевать соглашение с игроком.

Добавим, что в КХЛ он также играл за за рижское «Динамо», московское «Динамо» и «Торпедо».