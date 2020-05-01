Защитник «Йокерита» Лехтонен продолжит карьеру в НХЛ Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Финский «Йокерит» объявил об уходе защитника Микко Лехтонена.

Следующий сезон хоккеист начнет в составе клуба НХЛ. Другие детали сделки не раскрываются.

В минувшем сезоне «регулярки» он стал лучшим снайпером КХЛ среди защитников. В его активе 60 матчей, и 47 (17+32) очков.

Добавим, что в 2019 году он помог национальной сборной выиграть чемпионат мира.