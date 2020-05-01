Экс-форвард «Барыса» Найт стал игроком «Авангарда» Контракт рассчитан на два года.

Форвард Корбан Найт продолжит выступления в КХЛ. В пятницу он подписал контракт с омским «Авангардом».

Как сообщает пресс-служба «ястребов», соглашение канадца рассчитано на два года.

Напомним, 30 апреля хоккеист покинул «Барыс» и стал неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне «регулярки» он провел 60 матчей и набрал 41 (20+21) очко. Также в его активе пять игр в плей-офф и один голевой пас.