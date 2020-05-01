Галимов, Ли и Фрэттин покинули «Ак Барс» У всех троих завершился срок контракта.

В связи с истечением контрактов «Ак Барс» покинули нападающие Эмиль Галимов, Мэттью Фрэттин, Олег Ли, а также защитник Йессе Виртанен, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 27-летний Галимов отыграл 51 матч и набрал 25 (17+8) очков. В активе 32-летнего Фрэттина – 60 игр и 33 (11+22) очка.

Что касается Ли, то он набрал 9 (3+6) очков в 29 матчах, а 28-летний Виртанен, отыграв 64 матча, набрал 19 (5+14) очков. При этом сезон он начинал в составе «Трактора».