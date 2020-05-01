Рене Фазель: Обсуждаем перенос сроков проведения ЧМ-2021 Президент IIHF Рене Фазель рассказал, что старт чемпионата мира 2021 года может быть сдвинут на несколько недель.

- Следующий чемпионат мира, как и планировалось, пройдет в Белоруссии и Латвии. Но мы обсуждаем перенос сроков проведения на две недели вперед. Хотим начать не 7 мая, а 21-го, - цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее пресс-служба ИИХФ официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая.