«Локомотив» официально объявил о заключении контракта с защитником Охтамаа Финский хоккеист Атте Охтамаа подписал контракт с «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/21. Охтамаа ранее в КХЛ выступал за «Йокерит», «Ак Барс» и «Барыс». Всего на счету финна 305 матчей в лиге и 71 (20+51) очко.

Отметим, что Охтамаа выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса»-2017/18.