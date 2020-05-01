«Локомотив» официально объявил о заключении контракта с защитником Охтамаа - Советский спорт
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01 мая 2020 19:46Хоккей

«Локомотив» официально объявил о заключении контракта с защитником Охтамаа

Финский хоккеист Атте Охтамаа подписал контракт с «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/21. Охтамаа ранее в КХЛ выступал за «Йокерит», «Ак Барс» и «Барыс». Всего на счету финна 305 матчей в лиге и 71 (20+51) очко.

Отметим, что Охтамаа выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса»-2017/18.

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