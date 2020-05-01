Вишневский продлил контракт со «Спартаком» Защитник Дмитрий Вишневский продолжит выступления в КХЛ за «Спартак».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, новый контракт 30-летнего игрока обороны будет действовать до 30 апреля 2022 года. В минувшем сезоне защитник провел 59 встреч за »Спартак» в регулярном чемпионате, записав на свой счет 24 (8+16) очка.

Отметим, что Вишневский является выпускником спартаковской школы. Предстоящий сезон станет для защитника восьмым в системе московского клуба.