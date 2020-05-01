«Металлург» подписал двухлетнее соглашение с Кулеминым Нападающий Николай Кулемин продлил контракт с магнитогорским «Металлургом».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с нападающим подписано сроком на два года. Напомним, в минувшем сезоне Кулемин провел 57 игр за магнитогорскую команду, записав на свой счет 20 (12+8) очков.

Ранее сообщалось, что «Металлург» согласовал контракты с Кулеминым и защитником Егором Яковлевым. В условиях введенного с сезона-2020/21 жесткого потолка зарплат и пандемии коронавируса игроки пошли на понижение своих доходов.