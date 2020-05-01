«Металлург» переподписал соглашения с Кошечкиным и Дроновым

Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашения с обоими игроками подписаны на один сезон.
«Мы благодарны игрокам за понимание позиции клуба и КХЛ, а также встречные шаги в процессе переговоров, что говорит о высоких профессиональных качествах как самих хоккеистов, так и их агентов», - говорится в сообщении пресс-службы «Металлурга».
Отметим, в минувшем сезоне регулярного чемпионата Дронов набрал 10 (1+9) очков в 62 встречах регулярного чемпионата, а Кошечкин семь раз сыграл «на ноль» в 54 играх сезона-2019/20.
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