«Металлург» переподписал соглашения с Кошечкиным и Дроновым «Металлург» на новых условиях подписал контракты с голкипером Василием Кошечкиным и защитником Григорием Дроновым.

Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашения с обоими игроками подписаны на один сезон.

«Мы благодарны игрокам за понимание позиции клуба и КХЛ, а также встречные шаги в процессе переговоров, что говорит о высоких профессиональных качествах как самих хоккеистов, так и их агентов», - говорится в сообщении пресс-службы «Металлурга».

Отметим, в минувшем сезоне регулярного чемпионата Дронов набрал 10 (1+9) очков в 62 встречах регулярного чемпионата, а Кошечкин семь раз сыграл «на ноль» в 54 играх сезона-2019/20.