Гретцки поставил Овечкина в «звено мечты»

«Если вы попросите меня сформировать идеальное звено нападения, то в качестве крайних форвардов для себя я бы выбрал Конора Макдэвида и Александра Овечкина. Первый хорошо открывается. А про второго ты всегда знаешь, что, если отдать ему шайбу, он обязательно попадет в створ ворот или хотя бы создаст шанс. С этими ребятами было бы весело играть», - заявил Гретцки порталу The Score.

Напомним, что Макдэвид выступает в НХЛ за «Эдмонтон» - клуб, с которым Гретцки четырежды выигрывал Кубок Стенли. Овечкин - лидер и капитан «Вашингтона» и единственный хоккеист, имеющий шансы превзойти рекорд Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Недавно лига признала Гретцки сильнейшим центрфорвардом в своей истории, а Овечкина - лучшим левым нападающим.