Тарасенко поработал над бросками, его сын выступил в роли голкипера (видео) Соответствующий видеоролик опубликовала жена хоккеиста Яна.

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поддерживает форму в домашних условиях.

Российский нападающий поработал над бросками вместе со своим сыном Марком. 12-летний мальчик занял место в воротах, надев соответствующую экипировку.

Судя по ролику, другой сын Тарасенко – Александр, которому в мае исполнится три года, подает спортсмену шайбы.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что сезон рассчитывают возобновить в июле.