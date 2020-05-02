Экс-игрок «Адмирала» Островский перешел в «Сочи»

Российский защитник Степан Островский продолжит карьеру в хоккейном клубе «Сочи».
Отмечается, что он подписал двусторонний контракт, рассчитанный на два года. Другие детали сделки не раскрываются.
В минувшем сезоне 19-летний защитник выступал в составе «Адмирала». В рамках «регулярки» Островский провел 43 матча, набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-3».
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