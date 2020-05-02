Защитник «Северстали» Макеев перешел в ЦСКА Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 2 мая череповецкая «Северсталь» обменяла защитника Никиту Макеева на денежную компенсацию. Отметим, что игрок уже выступал за красно-синих с 2017 по 2019 год. В минувшем сезоне 22-летний хоккеист отыграл 47 матчей, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб Северсталь (@hc_severstal) 2 Май 2020 в 1:41 PDT