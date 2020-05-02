Директор «Автомобилиста»: У Дацюка есть время, чтобы все тщательно взвесить Его контракт с клубом подошел к концу 30 апреля.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о текущем положении российского форварда Павла Дацюка. «Не знаю, откуда информация, что он должен был до первого мая решить вопрос о продолжении карьеры. У Павла есть время, чтобы все тщательно для себя взвесить. Мы с ним находимся на связи», – цитирует функционера Sport24.ru. В минувшем сезоне 41-летний Дацюк отыграл 47 матчей и набрал 26 (7+19) очков.