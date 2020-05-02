Скабелка возглавил «Локомотив» Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Белорусский специалист Андрей Скабелка стал главным тренером «Локомотива». Отмечается, что его контракт рассчитан на три сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Локомотив» (@hclokomotiv) 2 Май 2020 в 3:51 PDT

Напомним, последним клубом Скабелки был казахстанский «Барыс», где он работал с 2018 года.

По окончании минувшего сезона он покинул команду, поскольку не смог договориться о новом соглашении.

Добавим, что под его руководством «Барыс» два раза дошел до второго раунда Кубка Гагарина.