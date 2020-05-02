Гольц стал помощником Воробьева в «Металлурге» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский специалист Александр Гольц вошел в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg) 2 Май 2020 в 4:00 PDT

Отметим, что будучи хоккеистом, он защищал цвета «Магнтики» в разные годы. На его счету, учитывая плей-офф и «регулярку», 319 матчей и 164 (100+64) очка. В прошлом сезоне Гольц работал в тренерском штабе «Северстали».

«Он проделал большой объем работы в «Северстали», мы внимательно посмотрели интересующие нас моменты, достаточно долго созванивались, общались по поводу общих взглядов на то, как должна действовать команда. В «Металлурге» он будет отвечать за атаку, я уже поставил перед ним некоторые задачи, над которыми он сейчас работает, и могу сказать, что у него очень много интересных идей и решений – в данный момент мы их активно обсуждаем.

Ну а что значит «Металлург» для Александра Гольца и кто такой Александр Гольц для Магнитогорска — всем понятно, это золотые страницы истории «Магнитки». Эта связь дает ему дополнительную мощную мотивацию, что мы тоже учитываем. Он хороший специалист – я уверен, что он будет очень серьезным дополнением руководящего состава команды», – сказал главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев.