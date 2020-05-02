Капитан «Торпедо» Баранцев перешел в «Локомотив» - Советский спорт
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02 мая 2020 17:04ХоккейШарафудинов Виктор

Капитан «Торпедо» Баранцев перешел в «Локомотив»

Контракт рассчитан на два года.

Ярославский «Локомотив» заключил двухлетний контракт с 28-летним защитником Денисом Баранцевым. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Последние четыре сезона Баранцев провел в нижегородском «Торпедо». В 58 матчах регулярного чемпионата сезона-2019/20 Денис набрал 17 очков (9+8).

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