Капитан «Торпедо» Баранцев перешел в «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» заключил двухлетний контракт с 28-летним защитником Денисом Баранцевым. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Последние четыре сезона Баранцев провел в нижегородском «Торпедо». В 58 матчах регулярного чемпионата сезона-2019/20 Денис набрал 17 очков (9+8).
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