Андрей Миронов: Пугает неопределенность, ужасно, что во всем мире остановился спорт - Советский спорт
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02 мая 2020 19:31ХоккейШарафудинов Виктор

Андрей Миронов: Пугает неопределенность, ужасно, что во всем мире остановился спорт

Защитник московского «Динамо» поделился мнением о вынужденной паузе в соревнованиях.

Андрей Миронов рассказал о том, что переживает по поводу нынешней ситуации в мировом спорте, когда большинство соревнований прервано из-за пандемии коронавируса.

«Первое, что пугает, это неопределенность, – цитирует Миронова официальный сайт КХЛ. – Непонятно, когда закончится самоизоляция, когда начнется новый сезон, когда в мире вообще все успокоится. Самое страшное, когда находишься в неведении и не знаешь, как это происходит. Ужасно, что во всем мире остановился спорт, перенесена Олимпиада. В НХЛ приостановили сезон, и они не знают, как долго это все продлится. При этом они должны поддерживать себя в форме, чтобы вернуться на лед, как только сезон возобновится. Когда постоянно тренируешься и не играешь, это очень тяжело. У нас ситуация легче, потому что КХЛ закрыла сезон вообще. Хотя бы сейчас есть определенность и надежда, что 2 сентября, как и было объявлено, мы начнем. А до этого в середине июля соберемся с ребятами и поедем на сборы».

Московское «Динамо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина и должно было сыграть с ЦСКА, но сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

В регулярном чемпионате 25-летний Миронов набрал 17 очков (4+13) в 61 матче при показателе полезности +6.

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