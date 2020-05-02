Лучший игрок чемпионата Финляндии продолжит карьеру в «Витязе» Подмосковный клуб заключил контракт с Джастином Дэнфортом и с еще двумя легионерами.

Официальный сайт КХЛ сообщает, что «Витязь» заключил контракты с тремя новыми иностранными хоккеистами.

В подмосковную команду перешли канадский нападающий Джастин Дэнфорт, который по итогам прошлого сезона был признан лучшим игроком чемпионата Финляндии, шведский форвард Маттас Теденбю и его соотечественник Линус Хульстрем.

27-летний Дэнфорт играл в финском «Лукко» и 56 матчах прошлого сезона набрал 60 очков (27+33).

30-летний Теденбю выступал за «Давос» и набрал 37 очков (18+19) в 48 встречах регулярного чемпионата Швейцарии прошлого сезона.

26-летний Хульстрем играл за шведский «Юргорден» и отметился 32 очками (15+17) в 52 встречах минувшего сезона.

В регулярном чемпионате КХЛ «Витязь» занял седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах уступил СКА (0:4).