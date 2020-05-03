«Лос-Анджелес», «Нью-Джерси» и «Монреаль» интересуются защитником Лехтоненом Сразу три клуба НХЛ готовы подписать контракт с бывшим защитником «Йокерита» Микко Лехтоненом.

По информации Sportsnet, в услугах 26-летнего игрока обороны заинтересованы «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Монреаль Канадиенс».

Накануне стало известно, что «Йокерит» заявил о расторжении контракта с Лехтоненом, а генеральный менеджер команды Яри Курри пожелал ему удачи в НХЛ.

Напомним, что Лехтонен является воспитанником хоккейного клуба ТПС. В апреле 2019 года защитник подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», за который в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 60 матчей, записав на свой счет 49 (17+32) очков.

Отметим, что 26-летний Лехтонен не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ.