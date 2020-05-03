Гендиректор «Салавата Юлаева» - о потолке зарплат: Это будет интересный опыт для КХЛ Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением о жестком потолке зарплат в КХЛ.

- Это будет интересный опыт для лиги и для всего нашего хоккея. Будет более показательной работа менеджеров клубов: если раньше можно было просто набрать всех лучших и играть, то теперь все поставлены в равные условия, - цитирует Курносова «РИА Новости».

Напомним, что 30 апреля подавляющим большинством голосов членов совета директоров КХЛ было принято решение оставить в силе положения статьи 50 правового регламента КХЛ, предусматривающие введение жесткого потолка заработных плат в сезоне 2020/21 в размере 900 миллионов рублей.